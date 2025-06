Nina Zilli in concerto a Carpino

Preparati a vivere un’emozione unica: Nina Zilli, la regina della musica italiana, approda a Carpino per un concerto imperdibile durante l’Estate Carpinese 2025. La sua voce coinvolgente e il suo stile inconfondibile promettono una serata all’insegna di musica, passione e cultura. Non perdere questa straordinaria opportunità di ascoltare dal vivo una delle artiste più amate del panorama musicale nazionale, un evento che rimarrà nel cuore di tutti gli appassionati.

Sarà Nina Zilli, una delle voci più iconiche e versatili del panorama musicale italiano, la protagonista dell'Estate Carpinese 2025, la rassegna che da anni anima il cuore del Gargano con eventi di rilievo nazionale e celebrazioni legate alla profonda tradizione religiosa e culturale del paese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Nina Zilli in concerto a Carpino

