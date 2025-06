Niente più aule nei container Si smantellano i prefabbricati Da settembre tutti in via SNicolao

Lucca si prepara a un importante cambio di passo nel settore scolastico: dal prossimo settembre, i moduli prefabbricati, simbolo delle sfide recenti, verranno smantellati e sostituiti con la storica riapertura dell’istituto ‘Paladini’ in via S. Nicolao. Un passo verso un futuro più stabile e tradizionale per gli studenti e le famiglie della città. Ma cosa significa questa trasformazione per l’intera comunità?

Lucca, 17 giugno 2025 – Conto alla rovescia per il rientro dell’istituto scolastico ‘Paladini’ nell’antico complesso di S. Nicolao, nell’omonima via del centro storico. E subito dopo la fine degli esami di maturità, quindi tra la metà e la fine luglio, la Provincia inizierà a smantellare i moduli prefabbricati sistemati nell’area del Campo di Marte che nell’ultimo anno scolastico ospitavano in totale 16 aule. Queste le principali novità che riguardano il delicato, complesso e lungo progetto di recupero dell’ex convento di S. Nicolao, curato dalla Provincia, a seguito della chiusura del giugno 2018 perché dichiarato inagibile a fini didattici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niente più aule nei container. Si smantellano i prefabbricati. Da settembre tutti in via S.Nicolao

