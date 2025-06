Niente più aggiornamenti per questi due smartwatch di Samsung

Se sei un appassionato di tecnologia, resterai sorpreso dall'ultima notizia: Samsung ha deciso di interrompere gli aggiornamenti per la serie Galaxy Watch4, lanciata nel 2021. Questa scelta segna un importante punto di svolta per gli utenti, che dovranno considerare alternative o aggiornamenti futuri. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa significa questa mossa per il mondo degli smartwatch.

