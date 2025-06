Niente Napoli Sancho sbarca in Serie A | c’è uno spiraglio

Dopo un’attesa carica di incertezze, l’arrivo di Sancho in Serie A sembra ormai più vicino che mai. Il talento inglese è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e le trattative si intensificano: lo spiraglio per un grande colpo si apre, lasciando presagire un’estate ricca di sorprese. Saranno giorni fondamentali per scoprire quale sarà la sua prossima tappa nel campionato italiano.

Sancho è pronto per vivere una nuova avventura in Serie A. Intreccio decisivo nel campionato italiano: ecco lo spiraglio per firmare con una big Saranno giorni intensi per conoscere la futura destinazione di Sancho. Il talentuoso giocatore inglese non vede l'ora di iniziare una nuova avventura in vista della prossima stagione: spunta l'intreccio decisivo. – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico del Napoli. Sancho è uno degli obiettivi di mercato per il ds Manna che vorrebbe accontentare subito Antonio Conte.