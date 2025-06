Nicholas Galitzine nei panni di He-Man ci fa sognare confermando il ritorno di Masters of The Universe al cinema

Nicholas Galitzine, nei panni di He-Man, ci porta dritti nel cuore di Eternia, confermando il tanto atteso ritorno di "Masters of the Universe" al cinema. Dopo aver attraversato il set con entusiasmo, l’attore che ha conquistato il pubblico con "Cenerentola" e le romcom, si prepara a rivivere un’icona degli anni ’80. L’attesa è finita: il film, già nelle fasi finali di produzione, promette di riportare la magia sul grande schermo.

Un post pubblicato sul profilo Instagram di Nicholas Galitzine ha dato l’ufficialità: il film Masters of the Universe, ispirato all’omonima serie anni ’80 con protagonista He Man (alter ego del principe Adam di Eternia), finalmente si farà. Anzi, si è quasi già fayyo, perché le riprese sono già terminate. A prestare il volto al personaggio principale sarà proprio l’attore diventato famoso grazie al suo ruolo in Cenerentola e alle romcom Rosso, Bianco & sangue Blu e The idea of You. E' stato lui a diffondere la notizia via Insatgram, con una foto che lo mostra sul set – a riprese ultimate – nei panni dell’eroe fantastico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nicholas Galitzine nei panni di He-Man ci fa sognare, confermando il ritorno di Masters of The Universe al cinema

