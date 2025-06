Nextchem e Newcleo uniscono le forze per sviluppare impianti nucleari avanzati

Nextchem e Newcleo uniscono le forze per rivoluzionare il settore nucleare, dando vita a Nextcleo, una joint venture dedicata allo sviluppo di impianti avanzati. Questa collaborazione strategica mira a creare Conventional Islands e Balance of Plant all’avanguardia, capaci di assicurare energia più sicura, efficiente e sostenibile. È l’inizio di una nuova era nel nucleare, dove innovazione e tecnologia si incontrano per plasmare il futuro energetico del nostro pianeta.

Nextchem, una controllata di Maire e Newcleo, la startup del nucleare, si uniscono in Nextcleo, una joint venture tra per sviluppare una Conventional Island ( l'area dell'impianto che include il reattore, il sistema di generazione del vapore e le turbine) e il Balance of Plant (tutto ciò che sta intorno al reattore e che permette di convertire l'energia termica prodotta dal reattore in energia elettrica, ndr) di impianti nucleari di nuova generazione su scala commerciale basati sul reattore modulare avanzato da 200 MWe di Newcleo. Il 60% del capitale sociale di Nextcleo sarà detenuto da NEXTCHEM e il restante 40% da newcleo.

