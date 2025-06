New York il candidato sindaco democratico Brad Lander arrestato dall’anti-immigrazione

Una notizia che scuote la politica newyorkese: Brad Lander, candidato sindaco democratico e attuale comptroller, è stato arrestato dall'ICE durante un'uscita dal tribunale dell'immigrazione. Un episodio che mette sotto i riflettori le tensioni tra politica, legalità e immigrazione nella Grande Mela. La vicenda si è svolta davanti agli occhi di tutti, con momenti di grande tensione immortalati dalla moglie di Lander. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della candidatura?

Brad Lander, uno dei candidati democratici a sindaco di New York, è stato arrestato dagli agenti dell’Ice, la polizia anti-migranti. Il politico, che è anche il comptroller, seconda carica cittadina, stava accompagnando un imputato fuori dal tribunale per l’immigrazione di Manhattan quando è stato afferrato da alcuni agenti, sbattuto contro un muro e ammanettato. La moglie, Meg Barnette, ha postato il video dei concitati momenti sul profilo X di Lander. Poche ore dopo ha confermato che il candidato sindaco democratico è ancora in custodia. Hi, this is Meg Barnette, Brad’s wife. While escorting a defendant out of immigration court at 26 Federal Plaza, Brad was taken by masked agents and detained by ICE. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - New York, il candidato sindaco democratico Brad Lander arrestato dall’anti-immigrazione

