Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’uccisione di Khamenei potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella difficile relazione tra Israele e Iran. Intervistato da ABC News, Netanyahu sostiene che tale azione non porterebbe a un’escalation, ma al contrario, potrebbe porre fine al conflitto. Questa audace affermazione apre scenari incerti e stimola un acceso dibattito internazionale sulla possibilità di una soluzione drastica per le tensioni mediorientali.

L’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei porrebbe fine alla guerra tra Israele e Iran Ne è convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si esprime rispondendo alle domande dell’emittente americana Abc News. L’eliminazione della Guida Suprema iraniana “non provocherebbe un’escalation nel conflitto, metterebbe fine al conflitto”, dice Netanyahu. Nella giornata di domenica, il premier israeliano ha definito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Netanyahu: “Uccisione di Khamenei metterebbe fine a conflitto”

