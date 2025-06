Netanyahu minaccia | Uccideremo Khamenei per mettere fine alla guerra con l’Iran ayatollah cerca salvacondotto in Russia

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con Netanyahu che minaccia di mettere fine al conflitto attraverso azioni estreme contro Khamenei. In un clima di crescente ostilità , il leader israeliano cerca alleati in Russia, sperando di ottenere un salvacondotto per le sue mosse. L'equilibrio geopolitico si fa sempre più fragile, mentre le strategie dei protagonisti si intrecciano in un gioco di potere che potrebbe avere ripercussioni globali.

Nei piani del premier israeliano ci sarebbe l'uccisione della Guida suprema iraniana per terminare il conflitto con Teheran. Ali Khamenei cerca appoggio nella Russia di Putin, come già avevano fatto Assad e Yanukovich Più le ostilità fra Iran e Israele si inaspriscono, più è chiara la linea c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu minaccia: “Uccideremo Khamenei per mettere fine alla guerra con l’Iran”, ayatollah cerca salvacondotto in Russia

Ali Khamenei scettico sul negoziato nucleare tra Iran e Stati Uniti - Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha espresso scetticismo riguardo ai negoziati nucleari con gli Stati Uniti, affermando che "non funzionerà ".

C'è instabilità politica e grande paura in #Iran. L'ayatollah #Khamenei potrebbe cercare la strada del salvacondotto in #Russia

#NEWS - #Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di #Teheran , questo cambia tutto'. Media: '#Khamenei cerca in #Russia un salvacondotto'. #Iran: '224 morti negli attacchi israeliani'. #Israele, 24 vittime dall'inizio delle ostilità venerdì. #IDF: intercettato drone iraniano

Colpita la tv di Stato iraniana, arriva il contrattacco iraniano. Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei; Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene; Secondo il giornale anti regime Iran international, lo staff di Khamenei "tratta con la Russia un piano….

Iran, Khamenei si prepara al peggio: voci di salvacondotto verso la Russia - Mentre i raid aerei israeliani continuano a colpire da venerdì Teheran e altre parti dell'Iran, il vice cap ...

Iran-Israele, Stefanini: ''C'è un patto leonino Trump-Putin, Mosca ci guadagna con gli Usa e su Kiev'' - L'ex ambasciatore alla Nato e senior advisor dell'Ispi si dice scettico su un salvacondotto in Russia per Khamenei e parla di due le opzioni per Trump, usare la diplomazia muscolare o l'intervento mil ...