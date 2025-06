Netanyahu convince Trump e Khamenei ha già scelto la via del martirio totale

In un mondo sempre più instabile, le scelte di leader come Netanyahu, Trump e Khamenei segnano il destino di intere nazioni. La storia ci ricorda che la diplomazia può evitare tragedie inutili, ma il rischio di una nuova esplosione in Iran è concreto. È ora di riflettere sull’importanza di evitare conflitti che costano vite umane e costruire un futuro di pace e dialogo. Solo così si potranno evitare altre tragedie evitabili.

Saddam Hussein, le prove inesistenti, la fine del regime ieri. Oggi altra polveriera in Iran. I morti che si possono evitare. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Netanyahu convince Trump, e Khamenei ha già scelto la via del “martirio totale”

Il pressing americano convince Netanyahu. Cibo e aiuti a Gaza dopo due mesi e mezzo - Dopo due mesi e mezzo di blocco, cinque camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza, grazie all'effetto della partecipazione americana e alla pressione internazionale su Netanyahu.

L'INCHIESTA - GUERRA TOTALE BIBI SMENTITO DAGLI USA: “NIENTE ATOMICA IN IRAN” I siti restano intatti - Altri attacchi di Israele e rappresaglie iraniane. Zero emergenza per gli 007. Khamenei avvisa l’Ue e Putin chiama Trump di Stefania Maurizi Fq - Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, quinto giorno | Ucciso il nuovo capo di Stato Maggiore Shadmani; Netanyahu: Eliminati vertici intelligence Pasdaran. Non c'è veto Trump su uccisione Khamenei.

Teheran, nei video social i nuovi bombardamenti sulla città - Saddam Hussein, le prove inesistenti, la fine del regime ieri. Segnala lastampa.it

Netanyahu ha quasi convinto Trump e perché Khamenei ha già scelto il “martirio” - Il 12 settembre del 2002 Benjamin Netanyahu, allora a capo dell’opposizione in Israele, lascia un’impressionante testimonianza al Congresso degli Stati Uniti. Da informazione.it