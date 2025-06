Netanyahu agli iraniani | È il momento giusto per ribellarvi ai pasdaran | non sanno cosa li colpirà – Il video

In un appello diretto agli iraniani, Benjamin Netanyahu invita a ribellarsi alle Guardie della rivoluzione islamica, sottolineando la loro vulnerabilità crescente. Con l’operazione Rising Lion in pieno svolgimento, il premier israeliano afferma che il regime di Teheran non è mai stato così fragile e promette novità imminenti. È il momento di capire cosa riserverà il futuro in questa delicata fase di tensione internazionale.

Si è rivolto agli iraniani Benjamin Netanyahu, perché si ribellino alle Guardie della rivoluzione islamica iraniane. Il presidente israeliano sostiene che il regime di Teheran non è mai stato così debole. Soprattutto dopo gli attacchi israeliani delle ultime 24 ore. E ha promesso che «altre novità sono in arrivo». L’operazione Rising Lion. «Siamo nel bel mezzo di una delle più grandi operazioni militari della storia, l’operazione Rising Lion. Netanyahu definisce l’operazione militare Rising Lion una delle più grandi della storia. E ora la minaccia di «regime islamico che vi ha oppresso per quasi 50 anni e minaccia di distruggere il mio Paese, lo Stato di Israele» sta per essere eliminata. 🔗 Leggi su Open.online

