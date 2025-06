Nell' attacco all' Iran Israele ha messo sulla bilancia i rischi

Nel complesso scenario internazionale, Israele ha dimostrato una capacità sorprendente nel valutare i rischi dell'attacco all'Iran, optando per un equilibrio strategico piuttosto che per azioni impulsive. Questa mossa audace, sebbene rischiosa, sta contribuendo a ridisegnare le condizioni di minaccia e sicurezza nella regione, rivelando una leadership che comprende l'importanza di considerare le variabili relative anziché affidarsi a premesse assolute spesso errate o moralistiche.

Israele ha preso grandi rischi nell'attacco all'Iran ma nel bilancio complessivo sta creando un nuovo equilibrio in cui le condizioni pericolose per la sua esistenza vengono ridotte. È interessante notare che Israele è uno dei pochi paesi al mondo i cui comandi politici e militari sanno ragionare in termini di relatività dei rischi e non su assoluti (basati su premesse spesso semplicemente sbagliate o non aggiornate o, peggio, moralistiche o legate a elementi di puro orgoglio nazionale). Il Foglio sta analizzando da giorni il significato della determinazione e del coraggio di Israele, messi a confronto con la mancanza di volontà e la poca chiarezza strategica di altre grandi democrazie e dei paesi occidentali

