Nella vita e in campo | alla scoperta del Monterrey di Sergio Ramos avversario dell’Inter al Mondiale per Club

"En la vida y en la cancha". Facebook, Instagram, X o TikTok. Basta aprire qualsiasi pagina social del Monterrey per leggere in alto sempre lo stesso slogan. Tradotto: "Nella vita e in campo". Lo stesso atteggiamento, la stessa disciplina e la stessa perseveranza nella quotidianitĂ , portati anche in campo. Un principio fondante di una della realtĂ piĂą famose e vincenti della storia del calcio messicano. SarĂ il Monterrey la prima avversaria dell' Inter al Mondiale per Club 2025, nel match in programma alle ore 3 della notte italiana di mercoledì 18 giugno. Soprannominati " Rayados " ("strisciati") per la classica maglia a strisce bianche e blu, il Monterrey ha conquistato nella propria storia 5 campionati messicani e 5 CONCACAF Champions League (tre consecutive) per citare i trofei piĂą rilevanti.