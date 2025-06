Nel parco divertimenti vicino a Milano arrivano due giostre mai viste prima in Italia

Nel cuore della Lombardia, un'esplosione di emozioni sta per conquistare grandi e piccini: nel parco divertimenti vicino a Milano, arrivano due giostre mai viste in Italia. Imagine vertiginosi voli tra virate mozzafiato e volteggi ad alta quota a bordo di un deltaplano, o un’esperienza ipnotica e vorticosa che lascerà tutti senza fiato. A Leolandia, il parco delle meraviglie per famiglie di Capriate San Gervasio, queste nuove attrazioni promettono di rendere l’estate indimenticabile.

