Nel cuore di Rimini, il Grand Hotel, celebre per le sue atmosfere felliniane, si trasforma nel palcoscenico perfetto per un evento che celebra l’essenza del turismo italiano. Ospitato dalla famiglia Batani, questo cinque stelle lusso accoglie istituzioni, imprenditori e esperti per discutere di innovazione, sostenibilità e identità territoriale. In un contesto globale sfidante, l’appuntamento rappresenta un’occasione unica per delineare il futuro del nostro Paese. Un viaggio tra emozioni e progetti che non potete perdere.

Il Grand Hotel di Rimini, cinque stelle lusso della famiglia Batani, è la cornice ideale per ospitare l’evento voluto dal nostro giornale, QN Distretti Turismo. "Turismo: il motore dell’Italia che riparte, tra innovazione, sostenibilità e identità territoriale" è il titolo dell’incontro, che si propone come un’occasione di confronto tra istituzioni, imprenditori, esperti e opinion leader. In un contesto globale sempre più complesso – tra crisi geopolitiche, cambiamenti climatici, nuove esigenze dei viaggiatori e transizione digitale – il turismo si conferma leva economica fondamentale, ma anche spazio di innovazione culturale e sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel Grand Hotel caro a Fellini: "Ospitalità è far vivere emozioni"

