Nel film di Michel Fessler dal 26 giugno al cinema a interpretare Bambi è un cerbiatto vero così come veri sono i suoi compagni di avventura

Dal 26 giugno, il cinema ci regalerà un’esperienza unica: Michel Fessler porta sul grande schermo un Bambi davvero vivo, un tenero cerbiatto che incarna la magia e l’innocenza del classico Disney, circondato da autentici amici del bosco. Un film che promette emozioni genuine, grazie a protagonisti naturali e senza filtri digitali. Preparatevi a vivere un'avventura autentica, in cui la natura prende vita come mai prima d’ora.

N o, non è un Bambi digitale quello che sta per tornare al cinema, ma un vero cerbiatto accompagnato da un vero coniglio Tippete e dagli altri animali del bosco. : cervi, cinghiali, volpi, conigli, procioni e aquile reali, grazie al lavoro straordinario di Muriel Bec e della sua équipe di Animal Contact. Girato nelle immense foreste del Loiret, il film è una dichiarazione d'amore per la natura selvaggia, con le sue regole di sopravvivenza, i suoi legami di amicizia, i suoi delicati equilibri e la sua necessità di essere rispettata.