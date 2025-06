Nel borsello nascondeva una pistola clandestina munizioni e droga | 20enne arrestato

Nel cuore pulsante di Librino, i carabinieri hanno condotto un blitz che ha svelato un inquietante segreto: nel borsello di un 20enne sono state trovate una pistola clandestina, munizioni e droga, mettendo in luce un grave rischio per la sicurezza pubblica. Con l’operazione, le forze dell’ordine rafforzano il loro impegno per restituire serenità a questa zona, dimostrando che la lotta all'illegalità non si ferma qui.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno intensificato i controlli straordinari nel quartiere Librino, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire la sicurezza della collettività . Tra le aree sotto osservazione, il cosiddetto.

