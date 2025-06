Nel 2018 una hostess viene palpeggiata da un sindacalista a Malpensa Due gradi di giudizio lo assolvono | per i giudici lei avrebbe potuto allontanarsi Ma la Cassazione ribalta tutto | anche il blocco dovuto allo shock è una forma di dissenso

Nel 2018, una hostess vittima di molestia a Malpensa ha visto la sua battaglia per la giustizia rivoluzionata dalla Cassazione. Dopo due assoluzioni di un sindacalista, la Corte suprema ribalta tutto, riconoscendo che anche il blocco e lo shock sono forme di dissenso legittime. La violenza non si misura solo nella reazione immediata, ma nel diritto di ogni donna a sentirsi protetta e ascoltata, indipendentemente dal tempo trascorso.

U na donna, non è meno vittima di una violenza se non riesce a reagire subito. Non serve urlare o scappare, perché anche restare immobili, paralizzati dalla paura, può essere una risposta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, annullando due sentenze precedenti che avevano assolto un ex sindacalista, accusato di aver molestato una hostess durante un incontro di lavoro. I giudici di primo e secondo grado, avevano ritenuto che il tempo dell’aggressione, durata circa 30 secondi, non fosse sufficiente a configurare una violenza, sostenendo che la vittima avrebbe avuto il tempo di allontanarsi o manifestare dissenso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel 2018 una hostess viene palpeggiata da un sindacalista a Malpensa. Due gradi di giudizio lo assolvono: per i giudici, lei avrebbe potuto allontanarsi. Ma la Cassazione ribalta tutto: anche il blocco dovuto allo shock è una forma di dissenso

