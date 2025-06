Nei tuoi Panni Marco Bocci e Laura Chiatti protagonisti della nuova miniserie Rai

Preparandosi a conquistare il pubblico con due ruoli di grande impatto, Marco Bocci e Laura Chiatti si apprestano a stupire ancora una volta. Dopo aver spopolato con Alex Bravo, l’attore sarà protagonista sia su Canale 5 che su Rai 1, in un progetto che promette emozioni autentiche e coinvolgenti. La miniserie "Nei tuoi panni" si distingue per la sua intensità e originalità , lasciando il pubblico con il fiato sospeso e...

Non c’è solo Alex Bravo: nella prossima stagione televisiva Marco Bocci interpreterĂ l’atteso poliziotto su Canale 5 ma sarĂ anche su Rai 1 con una miniserie alquanto speciale per lui, dal momento che la condividerĂ con la moglie Laura Chiatti. Il titolo è Nei tuoi Panni, naturalmente da non confondere nĂ© con l’omonimo programma condotto qualche anno fa da Mia Ceran sulla seconda rete dell’azienda pubblica, nĂ© con la recente commedia cinematografica disponibile su Prime Video. Anche la trama porta con sĂ© non poche reminescenze, ma con i dovuti aggiustamenti. Ricordate i film Disney Tutto accadde un venerdì e Quel pazzo venerdì, oppure il film Sky Original Rosanero? Ecco, la storia è sempre quella: due persone che si scambiano i corpi dovendo vivere ognuna la vita dell’altra, con la differenza che qui si tratta di un uomo e di una donna tra i quali quasi certamente si accenderĂ una luminosa scintilla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Nei tuoi Panni, Marco Bocci e Laura Chiatti protagonisti della nuova miniserie Rai

