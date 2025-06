nei letti degli altri

Preparati a scoprire un affascinante viaggio tra passato e presente con "Nei letti degli altri". Il 20 e 21 giugno, alle 21:30, Casa Testori apre le porte a uno spettacolo che rivisita La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori, reinterpretando il celebre personaggio in una versione contemporanea. Un’occasione imperdibile per immergersi nel ricco universo testoriano, lasciandosi coinvolgere da una performance unica e coinvolgente. Non mancate a questa esperienza emozionante.

