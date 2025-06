Nei DC Studios di James Gunn è appena morto un progetto? Forse è meglio così

Nel mondo dei DC Studios di James Gunn, l’attesa e la perfezione sono diventate i pilastri fondamentali. Lo scorso anno, lo sceneggiatore e regista di Superman ha sottolineato che “l’unica cosa che faremo alla DC è aspettare che le sceneggiature siano pronte prima di girare”. Questo approccio rigoroso ha portato alla cancellazione di progetti già autorizzati, dimostrando che per Gunn e Safran, la qualità viene prima di tutto, anche a costo di…

“L’unica cosa che faremo alla DC è – a prescindere da tutto – aspettare che le sceneggiature e i copioni siano pronti prima di girarli”, ha detto l’anno scorso lo sceneggiatore e regista di Superman, che è co-presidente e amministratore delegato dei DC Studios insieme al produttore Peter Safran. “E non girerò nulla finché non sarò soddisfatto”. Questo include un film già autorizzato che è stato cancellato perché la sceneggiatura non era pronta per la produzione. I DC Studios di James Gunn hanno appena ucciso un progetto DCU. È davvero una cosa buona? Abbiamo appena ucciso un progetto. Tutti volevano fare il film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it