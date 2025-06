Negativo il test per il sospetto caso di Dengue annullata la disinfestazione straordinaria

Buone notizie per la città di Piacenza: i test sul sospetto caso di dengue sono risultati negativi, portando alla cancellazione della disinfestazione straordinaria prevista. Dopo l’allarme lanciato il 16 giugno, la pronta azione preventiva si conclude con un esito rassicurante, rafforzando la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. La collaborazione tra istituzioni e comunità dimostra ancora una volta come la prevenzione e la tempestività siano fondamentali per tutelare la salute pubblica.

Rientra l'allarme per il presunto caso di Dengue in città di cui, nella giornata del 16 giugno era stata data comunicazione alla cittadinanza in via precauzionale. I risultati dei test di laboratorio sono stati comunicati al Comune di Piacenza da parte dell'Ausl nel tardo pomeriggio del 17 giugno.

