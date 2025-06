Nefrologia a San Severo De Leonardis | In caso di urgenza dializzati costretti a recarsi a Cerignola

La chiusura temporanea del reparto di Nefrologia a San Severo dal 15 luglio al 31 agosto rappresenta un grave colpo per i pazienti, costretti a recarsi a Cerignola in caso di urgenze dialitiche. Per Giannicola Leonardis, questa decisione della Asl Foggia aggrava ulteriormente la gi√† difficile situazione sanitaria di Capitanata. √ą urgente che Emiliano e Piemontese intervengano, offrendo risposte chiare e soluzioni concrete per tutelare la salute dei cittadini.

Il reparto di Nefrologia di San Severo chiude dal 15 luglio al 31 agosto. Per Giannicola Leonardis bolla la comunicazione della Asl Foggia come un altro danno grave per la sanità di Capitanata, chiedendo Emiliano e Piemontese di fornire delle risposte: "Una decisione grave e che, ancora una volta.

