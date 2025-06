Né dollaro né euro | qual è l' unico bene rifugio di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi e cosa ci rivela

In tempi di incertezza, il dollaro e l’euro diventano i fari a cui si affidano i mercati per proteggersi. La recente crisi tra Israele e Iran ha accelerato questa tendenza, svelando un sistema globale in evoluzione. Ma qual è il vero bene rifugio, capace di garantire stabilità e fiducia? Scopriamolo insieme, perché la risposta potrebbe cambiare le nostre prospettive economiche.

La reazione dei mercati di fronte alla guerra tra Israele e Iran ha rivelato come sta cambiando il sistema internazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Né dollaro, né euro: qual è l'unico «bene rifugio» di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi, e cosa ci rivela

In questa notizia si parla di: mercati - dollaro - euro - qual

Le minacce di Trump sui dazi scuotono i mercati: l'euro vola contro il dollaro - Le recenti minacce di Trump riguardo nuovi dazi unilaterali stanno scuotendo i mercati globali, provocando un vero e proprio terremoto nel panorama valutario.

Trump, i dazi, il dollaro, i mercati (e l’Europa): la versione di Rogoff In una bella intervista realizzata nei giorni scorsi da Federico Fubini per il Corriere della Sera, l’economista di Harvard Kenneth Rogoff riflette sul futuro del "biglietto verde", dell’amministrazion Vai su Facebook

Né dollaro, né euro: qual è l'unico «bene rifugio» di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi, e cosa ci rivela; I dazi spingono l’euro-dollaro ai massimi da ottobre; Dazi, preoccupa il tasso di cambio euro-dollaro. Lagarde: Monitoriamo effetti su inflazione.

Né dollaro, né euro: qual è l'unico «bene rifugio» di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi, e cosa ci rivela - Gli investitori finanziari lunedì hanno continuato a far prova di sangue freddo, mentre Israele e Iran continuavano a colpirsi. Lo riporta msn.com

Boom dell’euro: cosa significa per l’economia italiana ed europea - L'euro tocca 1,16 sul dollaro, impattando inflazione e mercati. Come scrive finanza.com