Ndoye-Napoli pazza idea del DS Manna | inserirà un azzurro nell’affare!

Il Napoli si prepara a sorprendere ancora, questa volta con un'idea audace del DS Manna: uno scambio inaspettato che potrebbe portare Ndoye a vestire la maglia azzurra. Dopo aver annunciato le acquisizioni di De Bruyne e Marianucci, il club non si ferma e punta a rafforzarsi ulteriormente per mantenere il primato. Tra i nomi caldi, spicca quello di un jolly pronto a sbarcare a Bologna, una mossa strategica destinata a cambiare le carte in tavola.

Il DS azzurro spiazza tutti con un’idea clamorosa di scambio: pronto un jolly in regalo al Bologna per strappare Ndoye Il Napoli ha acceso i motori e, sul mercato, si muove con decisione. Dopo l’annuncio di Kevin De Bruyne e del giovane Marianucci, il club azzurro non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra che possa continuare a far paura. E tra i nomi caldi sulla lista di Giovanni Manna ce n’è uno che continua a risuonare con forza: Dan Ndoye del Bologna. Napoli-Ndoye: Manna vuole inserire un azzurro nell’affare. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra le due societĂ vanno avanti da mesi, addirittura dai giorni successivi all’addio di Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye-Napoli, pazza idea del DS Manna: inserirĂ un azzurro nell’affare!

In questa notizia si parla di: ndoye - napoli - manna - azzurro

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Napoli alla ricerca di un esterno offensivo di qualitĂ Dopo la partenza di Kvaratskhelia e il flop Okafor, il ds Giovanni Manna punta su nomi caldi e profili emergenti. Il favorito resta Dan Ndoye del Bologna, ma attenzione a Jesus Rodriguez, ala sinistra cl Vai su Facebook

Ndoye-Napoli, Gazzetta - Manna può inserire questo azzurro nell'affare con il Bologna: la situazione; Kiss Kiss Napoli - Manna scatenato, gli azzurri stanno provando sei colpi di mercato; Missione Manna: il Napoli a caccia di Juanlu, Retegui e Ndoye.

Ndoye-Napoli, pazza idea del DS Manna: inserirà un azzurro nell’affare! - Il DS azzurro spiazza tutti con un’idea clamorosa di scambio: pronto un jolly in regalo al Bologna per strappare Ndoye Il Napoli ha acceso i motori e, sul mercato, si muove con decisione. Lo riporta informazione.it

MERCATO - Giordano: "Per Ndoye la priorità è il Napoli, la situazione" - Secondo Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, potrebbero essere ore importanti per un possibile approdo in azzurro di Dan Ndoye, attaccante del Bologna. napolimagazine.com scrive