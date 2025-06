Ndoye Juve | si allontana il possibile colpo dal Bologna L’esterno ha già dato il suo sì a questa destinazione la situazione aggiornata

La trattativa per portare Dan Ndoye alla Juventus si raffredda, con il Bologna che sembra aver ormai blindato il suo esterno offensivo svizzero. Nonostante le prime indiscrezioni suggerissero un forte interesse dei bianconeri, le ultime notizie indicano una battuta d’arresto nella trattativa. La situazione si fa sempre più intricata, ma il mercato è in continua evoluzione: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile operazione.

Ndoye Juve: si raffredda il colpo dal Bologna. L’esterno ha detto sì a questa destinazione, tutti i dettagli. Il nuovo Napoli di Antonio Conte prende forma, e la priorità assoluta per rinforzare l’attacco ha un nome e un cognome: Dan Ndoye. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà , l’esterno offensivo svizzero del Bologna è in cima alla lista dei desideri del tecnico leccese. La buona notizia per il club partenopeo è che il giocatore ha già dato la sua piena disponibilità al trasferimento, un fattore che fa sempre la differenza in trattative complesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndoye Juve: si allontana il possibile colpo dal Bologna. L’esterno ha già dato il suo sì a questa destinazione, la situazione aggiornata

