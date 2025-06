NCIS | Tony & Ziva Paramount+ annuncia la data di uscita della serie

Grande attesa per gli appassionati di NCIS: Paramount+ ha annunciato che il nuovo spin-off dedicato a Tony e Ziva sarà disponibile dal 4 settembre. Un’occasione imperdibile per rivivere le avventure dei due protagonisti interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo, pronti a conquistare nuovamente il cuore dei fan. Segnate questa data: l’emozione sta per tornare a illuminarvi!

Paramount+ ha fissato a settembre la data di uscita della nuova serie spinoff di NCIS dedicata alla storia di Tony e Ziva. Paramount+ ha annunciato ufficialmente la data di uscita della serie spinoff di NCIS dedicata alla storia di Tony & Ziva, con protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo. L'appuntamento per i fan è stato fissato al 4 settembre, giorno in cui gli spettatori americani e di vari territori potranno vedere le prime tre puntate. L'annuncio dell'arrivo dello show Il season finale di NCIS: Tony & Ziva arriverà sugli schermi televisivi il 23 ottobre. I dieci episodi dello show non andranno in onda su CBS, come accaduto nella serie originale e gli altri progetti del franchise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - NCIS: Tony & Ziva, Paramount+ annuncia la data di uscita della serie

In questa notizia si parla di: ncis - tony - ziva - paramount

NCIS: Origins – Il Cast Svela Chi Vorrebbe Vedere & Il Ritorno Di Tony & Ziva! - Scopri cosa sperano di vedere i protagonisti di NCIS: Origins nel ritorno di Tony e Ziva. Il cast condivide le sue wish list e tutte le novità sul nuovo spin-off con Michael Weatherly e Cote De Pablo.

Ncis: Tony & Ziva su Paramount+: trama, cast e quando esce; NCIS: Tony & Ziva, in arrivo su Paramount+ | First look trailer; 'NCIS: Tony & Ziva': ecco il teaser dello spin-off tanto atteso dai fan.

NCIS: Tony & Ziva, Paramount+ annuncia la data di uscita della serie - Paramount+ ha annunciato ufficialmente la data di uscita della serie spinoff di NCIS dedicata alla storia di Tony & Ziva, con protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo. Riporta msn.com

NCIS Tony & Ziva: uscita e dove vedere la serie in Italia - Riassumendo, la nuova serie NCIS Tony & Ziva esce il 4 settembre 2025 su Paramount+ sia negli USA che in Italia (e Canada, the UK, Australia, America Latina, Brasile, Germania, Svizzera, Austria e ... Scrive ciakgeneration.it