NCIS | Tony & Ziva La Data Ufficiale | Il Ritorno Tiva che Ha Già Fatto Record

Finalmente è arrivato il momento di svelare l’attesissima data del ritorno di Tony e Ziva in NCIS! Dopo aver già fatto registrare record di visualizzazioni, la serie spin-off più amata sta per debuttare su Paramount+ con Michael Weatherly e Cote De Pablo. Non perdere neanche un istante: scopri quando potrai rivedere i tuoi personaggi preferiti e perché il trailer sta conquistando il web. La suspense sta per terminare!

Finalmente ci siamo! Scopri quando debutta su Paramount+ la serie spin-off più attesa con Michael Weatherly e Cote De Pablo e perché il trailer è già un fenomeno virale. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - NCIS: Tony & Ziva, La Data Ufficiale: Il Ritorno Tiva che Ha Già Fatto Record

In questa notizia si parla di: ncis - tony - ziva - data

NCIS: Origins – Il Cast Svela Chi Vorrebbe Vedere & Il Ritorno Di Tony & Ziva! - Scopri cosa sperano di vedere i protagonisti di NCIS: Origins nel ritorno di Tony e Ziva. Il cast condivide le sue wish list e tutte le novità sul nuovo spin-off con Michael Weatherly e Cote De Pablo.

Aww i miei amati #mote! ? Non posso credere che i #tiva stiano tornando da me. Da quello che ho capito domani avremo la data di uscita. Mi aspetto tipo settembre, magari tra luglio e agosto. #NCISTonyAndZiva Vai su X

*second stomach activated* . . #NCIS #Meme #NCISverse #JimmyPalmer #BrianDietzen Vai su Facebook

Ncis: Tony & Ziva su Paramount+: trama, cast e quando esce; NCIS, Tony e Ziva ancora insieme nello spin-off: i fan tornano a sperare; NCIS: Tony & Ziva, il primo trailer batte già un record: È il più visto in 22 anni di franchise.

NCIS Tony e Ziva spin off: trama, uscita, cast e streaming - Data di uscita dello spin off di NCIS su Tony e Ziva A questo punto sarete sicuramente curiosi di sapere quando esce la serie TV. Si legge su daninseries.it

Ncis: Tony & Ziva su Paramount+: trama, cast e quando esce - Ncis: Tony & Ziva, si legge nella sinossi, riprende la storia dopo la presunta morte di Ziva, quando Tony lasciò il team dell’Ncis per crescere la loro figlia. Scrive today.it