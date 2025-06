NBA Finals 2025 i Thunder volano sul 3-2 contro i Pacers grazie ai 40 punti di uno stellare Jalen Williams

Gli Oklahoma City Thunder stanno scrivendo una pagina emozionante nella storia delle NBA Finals 2025! Con un Jalen Williams stellare, che firma ben 40 punti, i Thunder superano i Pacers 120-109 in gara-5, portandosi sul 3-2 nella serie e avvicinandosi al sogno del titolo. La prossima sfida, in programma venerdì a Indianapolis, sarà decisiva: la vittoria potrebbe consegnare ai Thunder il primo anello NBA.

Gli Oklahoma City Thunder mettono la freccia nelle NBA Finals 2025! La franchigia dominatrice della Western Conference piega infatti la resistenza degli Indiana Pacers per 120-109 in gara-5 e si porta così sul 3-2 nella serie, ad una sola vittoria dal titolo NBA. Per i Thunder già un match-point a disposizione nella prossima gara-6 in programma venerdì 20 giugno alle 2:30 ora italiana ad Indianapolis. Partita subito equilibrata (8-7), con i padroni di casa che trovano un mini-break grazie a Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander (20-12). Alex Caruso appoggia per il +10 (22-12), con gli ospiti che muovono il punteggio solo a cronometro fermo (23-17).

NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW - Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.

NBA FINALS 2025 – GARA 4: I THUNDER PAREGGIANO LA SERIE! Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, gli Oklahoma City Thunder hanno battuto i Indiana Pacers con il punteggio di 111-104, riportando la serie sull’2-2. Una gara intensa e combattut Vai su Facebook

NBA, Mathurin devastante: i Pacers battono 116-107 i Thunder e vanno sul 2-1 - Indiana supera Okc in gara 3 delle Nba Finals e si porta sul 2- informazione.it scrive