Nazionale parla Buffon | Momento delicato per il calcio italiano

In un momento di grande incertezza per il calcio italiano, Gianluigi Buffon torna a far sentire la sua voce, offrendo riflessioni e parole di rispetto nei confronti di Luciano Spalletti. La Nazionale, ormai alle prese con sfide difficili e ricordi dolorosi, si trova a un bivio cruciale: come risorgere dalle ceneri di un passato complesso e scrivere un nuovo capitolo di successi? La risposta potrebbe arrivare proprio da questa nuova fase di introspezione e cambiamento.

L’ex numero uno della Nazionale è tornato a parlare dopo l’esonero di Luciano Spalletti, ecco come ha salutato il tecnico. La Nazionale italiana sta vivendo un altro momento complicato, l’ennesimo della sua storia recente. Se non fosse stato per l’Europeo vinto dagli Azzurri nel 2021, dopo il Mondiale del 2006 si farebbe fatica a trovare un periodo positivo della Nazionale azzurra. La sconfitta contro la Norvegia ha riesumato i fantasmi degli ultimi due Mondiali, che i calciatori azzurri hanno guardato da casa. L’esonero di Luciano Spalletti è sembrato inevitabile, ma le modalitĂ restano discutibili. 🔗 Leggi su Sportface.it

Italia, per la Nazionale anche Amelia vota Gattuso. L’ex portiere: «Al momento è il meglio che si possa scegliere» - Marco Amelia, ex portiere di Milan e Livorno oggi allenatore del Sondrio, si esprime sulla Nazionale italiana e il futuro della panchina azzurra.

