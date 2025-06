Nato per sgravare il pronto soccorso | primi pazienti al Cau dell' ospedale Morgagni-Pierantoni

Nato per alleggerire il carico del pronto soccorso, il Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) all’interno dell’ospedale Morgagni-Pierantoni rappresenta una svolta nella gestione delle emergenze. Dalle 8 alle 16, 22 pazienti sono già stati assistiti dal team di professionisti dedicati. Con un'organizzazione efficiente e specializzata, il CAU si impegna a garantire cure tempestive e di qualità, migliorando l’esperienza dei cittadini e alleggerendo la pressione sui reparti di emergenza.

All'indomani dell'inaugurazione, è entrato ufficialmente il Cau all'interno dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, il Centro di assistenza e urgenza pensato per sgravare l'attività del pronto soccorso. Dalle 8 alle 16 si contano 22 trattati dal personale impiegato. Qui vi operano lavorano medici di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Nato per sgravare il pronto soccorso: primi pazienti al Cau dell'ospedale Morgagni-Pierantoni

