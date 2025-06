Nastri D’Argento trionfano le donne

Le donne dominano ai Nastri D’Argento, celebrando il talento femminile nel cinema italiano. Con un trionfo storico di Francesca Comencini e riconoscimenti anche a Greta Scarano ed Elodie, questa edizione premia la forza creativa e la passione che animano il nostro settore. Un successo che sottolinea come il cinema italiano sia sempre più protagonista di storie autentiche e innovative, consolidando il ruolo delle donne come vere protagoniste.

