Nastri d’Argento 2025 | le foto della serata

Scopri le emozionanti immagini della serata dei Nastri d’Argento 2025, un evento ricco di riconoscimenti e celebrazioni per il cinema italiano. La magia della notte si trasmette attraverso le foto di questa occasione speciale, dove le registe Francesca Comencini e Greta Scarano hanno dominato con i loro straordinari successi. Rivivi i momenti più belli e lasciati coinvolgere dall’atmosfera di questa grande festa del cinema nazionale.

Vincono le registe ai Nastri d’Argento 2025: a Francesca Comencini ben 5 Nastri per Il tempo che ci vuole e a Greta Scarano con La vita da grandi il Nastro d’Argento per il miglior esordio dell’anno. Un vero trionfo per la Comencini: al suo film, presentato fuori concorso a Venezia, il voto dei Giornalisti Cinematografici ha assegnato i Nastri per il miglior film, per la sua sceneggiatura e per i suoi interpreti Romana Maggiora Vergano che vince come migliore protagonista in ex aequo con Valeria Golino per Fuori, Fabrizio Gifuni migliore attore protagonista e per le casting director Laura Muccino (premiata anche per Le assaggiatrici di Silvio Soldini) e Sara Casani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it