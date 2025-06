Nastri d' argento 2025 i vincitori | tra polemiche ed ex aequo come sta il cinema italiano?

I Nastri d'Argento 2025 a Roma hanno acceso il dibattito sul cinema italiano, tra polemiche e premi ex aequo. Luca Zingaretti, Geppi Cucciari e Gabriele Mainetti riflettono su un’industria dominata da remake e sull’importanza di vivere l’esperienza in sala, perché il cinema vero si gusta solo così. Ma cosa ci riserva il futuro del nostro cinema? Scopriamolo insieme.

Luca Zingaretti, Geppi Cucciari e Gabriele Mainetti e i premiati ai Nastri 2025 ci parlano dell'ossessione per remake e del perché andare in sala è sempre più bello. Si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2025: un'edizione caratterizzata dalle polemiche. Molti i vincitori, perché ci sono stati diversi ex aequo: Valeria Golino e Romana Maggiora Vergano sono state premiate come migliori attrici protagoniste, rispettivamente per Fuori e Il tempo che ci vuole. Yuri Tuci e Pietro Castellitto sono i migliori attori di commedia per La vita da grandi e Diva Futura, mentre Matilda De Angelis ed Elodie si sono divise il riconoscimento per la migliore attrice non protagonista, sempre per Fuori di Mario Martone.