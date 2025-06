Nascosto dietro al muretto per sfuggire al controllo antidroga i carabinieri ' fanno tana' e lo arrestano

Un tentativo disperato di sfuggire alla cattura si è trasformato in un fallimento per un 31enne di Napoli, arrestato dai carabinieri mentre cercava di nascondersi dietro un muretto in viale Lincoln. La sua fuga, iniziata con l’intento di eludere il controllo antidroga, si è conclusa con l’arresto per spaccio, dimostrando che nessun nascondiglio è davvero sicuro di fronte all’azione decisa delle forze dell’ordine. La legalità, infatti, non fa sconti a chi sceglie di infrangerla.

Ha provato a sfuggire all’arresto nascondendosi dietro un muretto in viale Lincoln, nei pressi dell’ingresso dell’università Vanvitelli. Un 31enne della provincia di Napoli è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nascosto dietro al muretto per sfuggire al controllo antidroga, i carabinieri 'fanno tana' e lo arrestano

