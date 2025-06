Nascono i No Space for Bezos Anpi e No global pronti a boicottare il matrimonio di Mr Amazon

In un panorama già segnato da movimenti di protesta, emergono i No Space for Bezos, pronti a contestare il matrimonio di Jeff Bezos. Dopo le battaglie contro Tav, Tap e Ponte, questa nuova ondata dimostra come l’attivismo di sinistra continui a essere una forza vibrante, determinata a opporsi alle icone del capitalismo globale. La domanda è: fino a che punto sono disposti a spingersi?

Dopo i no Tav, i no Tap e i no Ponte, arrivano anche i No Bezos. Gli antagonisti di sinistra sono pronti a tutto pur di rovinare il matrimonio del fondatore di Amazon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nascono i “No Space for Bezos". Anpi e No global pronti a boicottare il matrimonio di Mr Amazon

A Venezia l'atmosfera si scalda: i preparativi per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono ormai in pieno fermento, pronti a trasformare la città lagunare in un vero e proprio set esclusivo dal 24 al 26 giugno 2025. Un evento spettacolare, dai numeri d

Bezos, il «gioco» delle date e della sede per celebrare il matrimonio: spunta l'ipotesi Misericordia. Il questore: «Pronti ai controlli» - La parola d'ordine è "riservatezza", ma farla prevalere rispetto a un'altra ... Si legge su ilgazzettino.it

Papetti: «Gli anti-Bezos non difendono Venezia, ne sfruttano il nome per avere un po' di visibilità» - Caro direttore, lottare per "mandare di traverso la torta di nozze" a chi ha scelto del tutto legittimamente il posto in cui sposarsi è una battaglia talmente grottesca ... Scrive ilgazzettino.it