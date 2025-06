Nascondeva dosi di droga nel suo negozio Dietro al banco frigo trovata anche una pistola

I carabinieri di Fondi hanno scoperto un vero e proprio arsenale di illegalità nascosto all’interno di un negozio: 45 grammi di hashish, una pistola e un bilancino di precisione. L’arresto in flagranza del 48enne del posto ha messo in luce un inquietante giro di spaccio, rivelando come l’ambiente commerciale nasconda ben altri segreti. La vicenda si conclude con un provvedimento che speriamo possa contribuire a restituire tranquillità alla comunità locale.

Hanno perquisito la sua attività commerciale e scoperto che nascondeva 45 grammi di hashish e un bilancino. I carabinieri di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 48enne del luogo. Oltre alla droga, all'interno dell'attività.

