Nargi sicura per il bilancio Accordo con Festa? No comment

Il futuro di Avellino si gioca sulla solidità del bilancio comunale, e il sindaco Laura Nargi si mostra fiduciosa e determinata a confermare il suo accordo con la maggioranza. Con una sicurezza che traspare, Nargi si prepara al Consiglio comunale di domani, convinta che il bilancio passerà senza problemi. Una certezza che nasce dalla compattezza del team e dalla volontà di affrontare le sfide future con decisione.

Tempo di lettura: 2 minuti " Sono pronta ad andare il Consiglio comunale domani certa che il bilancio passerà. Del resto, fino a prova contraria, ho una maggioranza ed è sempre la stessa". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, a margine della conferenza stampa di presentazipne del Piano della notte ( CLICCA E LEGGI QUI) affiancata dall'assessore Alberto Bilotta i n odore di nomina da vicesindaco, per mettere l'amministrazione a riparo nel caso il bilancio non dovesse superare la prima prova dell'Aula, e interverrebbe la diffida del Prefetto per l'approvazione dei successivi venti giorni. Ma la Nargi è sicura che le cose andaranno in maniera diversa, ossia positive per lei: "Con l'assessore al bilancio Scaletti stiamo definendo tutti i dettagli.

