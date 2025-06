Napoli superato Beukema? Giornata di decisioni per il reparto difensivo

Napoli si prepara a grandi mosse: dopo aver superato Beukema, si aprono nuove sfide per il reparto difensivo. La trattativa con il Bologna rischia di arenarsi, mettendo in discussione il futuro di alcuni giocatori chiave e la strategia di mercato della società . In un clima di decisioni decisive, l’attenzione si concentra su costi e opportunità , pronti a fare passi in avanti o a rallentare. La scena è tutta da scrivere.

il Napoli pronto a fare passi in avanti con un'alternativa, deciso anche il futuro di alcuni membri della rosa. La trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Sam Beukema potrebbe arenarsi. Nonostante la forte volontà di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna di strappare il difensore olandese al club emiliano, tutto potrebbe andare in fumo. Al centro dell'attenzione ci sono chiaramente i costi dell'operazione, che non convincono i partenopei, intenzioni a spendere qualcosa in meno per il centrale tanto richiesto da Antonio Conte. D'altronde il reparto difensivo azzurro va sistemato, ragion per cui c'è da spalmare le risorse in maniera oculata.

