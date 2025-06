Napoli su Darwin Núñez Manna lavora al colpo per l’attacco di Conte

Il Napoli si prepara a sorprendere ancora una volta il calcio europeo: con il direttore sportivo Manna all’opera sul mercato, la tifoseria sogna il grande colpo Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano, protagonista in Premier League, è nel mirino dei partenopei, che puntano deciso a rafforzare l’attacco e a sostenere le ambizioni di Conte. La trattativa è avviata, e i riflettori sono ormai puntati su questa sfida di mercato che potrebbe cambiare le sorti del club azzurro.

Il Napoli vuole rinforzare l’attacco con Darwin Núñez. Il ds Manna tratta con il Liverpool per portare l’uruguaiano in azzurro Il Napoli punta in alto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli su Darwin Núñez, Manna lavora al colpo per l’attacco di Conte

In questa notizia si parla di: napoli - darwin - núñez - manna

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Looks like Napoli is moving concretely for Darwin Nuñez. Apparently Napoli sporting director Giovanni Manna has been working on this for weeks, because Núñez checks Conte’s style of football Vai su X

Il #Napoli tenta l'assalto a #Nunez! Manna prova ad anticipare il Milan: ecco la cifra per chiudere https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/CdS-%E2%80%93-Il-Napoli-tenta-l-assalto-a-Darwin-Nunez--Manna-prova-ad-anticipare-il-Milan--ecco-la-cif Vai su Facebook