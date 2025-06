Napoli scatenato | preso il nuovo centravanti!

napoletani si preparano a vivere emozioni indimenticabili, con un Napoli sempre più forte e competitivo. Dopo aver già rinforzato la rosa con grandi colpi come De Bruyne e Marianucci, il club azzurro non si ferma e annuncia l’arrivo di un talento emergente della Serie A, destinato a fare la differenza sotto la guida di Conte. In occasione della prossima stagione, i tifosi possono aspettarsi una squadra ancora più determinata e pronta a scrivere nuove pagine di storia.

Il Napoli piazza un nuovo colpo dopo De Bruyne e Marianucci: alla corte di Conte arriva il bomber emergente della Serie A. È un Napoli scatenato e ambizioso quello che si è riversato sul mercato. La società azzurra di Aurelio De Laurentiis si sta muovendo con cura e grande determinazione per allestire una rosa in grado di recitare un ruolo da protagonista in tutte le competizioni che la vedono coinvolta. In occasione della prossima stagione, i partenopei saranno impegnati in Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Quindi, Antonio Conte avrà bisogno di una rosa attrezzata al massimo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli scatenato: preso il nuovo centravanti!

In questa notizia si parla di: napoli - scatenato - preso - centravanti

Napoli scatenato, non solo De Bruyne e David: offerta per Sudakov e si avvicina Florentino Luis, la situazione - Il Napoli si muove con decisione sul mercato, cercando di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Il Napoli è letteralmente scatenato sul fronte calciomercato e dopo aver messo a segno i colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, adesso il ds Giovanni Manna vuole spostare il proprio target sull'attacco. Il sogno della dirigenza partenopea risponde al nome Vai su Facebook

Napoli scatenato: dopo Kevin de Bruyne altri 5 colpi in arrivo. Foto; Napoli scatenato sul mercato, si prova a chiudere per Lucca; SPORTITALIA - Napoli scatenato: fatta per Musah, Nunez e altri 3 attaccanti nel mirino.

Lukaku al Napoli, incidente durante il bagno di folla per il centravanti: il video - Il centravanti belga, acquistato per rinforzare l'attacco di Antonio Conte, è stato accolto da una folla in ... Secondo la7.it

Cassano incredulo: "Un carrarmato. È il vero centravanti del Napoli" - Lukaku ha segnato appena 12 gol, il suo centravanti reale è McTominay che a Napoli è diventato un ... Segnala msn.com