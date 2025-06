Napoli pronto al grande sacrificio per Lookman | contropartita tecnica importante

Il Napoli si prepara a fare un grande sacrificio per portare a casa Lookman, con una contropartita tecnica di notevole valore. L’attaccante dell’Atalanta, autore di 20 gol nella scorsa stagione, rappresenta un obiettivo strategico per Antonio Conte e la società partenopea. Per assicurarsi le sue qualità , i partenopei sono pronti a investire circa 50 milioni, consapevoli che questa mossa potrebbe rivoluzionare le sorti del loro attacco e della stagione.

Gli azzurri pronti ad un grande sacrificio per arrivare a Lookman: ecco quale. Il Napoli vuole Lookman, non è un mistero. L’attaccante classe 1997 sarebbe una pedina straordinaria per Antonio Conte che vedremo a Napoli un altro grande acquisto nelle prime settimane di mercato. Le 20 reti messe a segno dal nigeriano nella scorsa stagione sono un’attrazione clamorosa per la dirigenza partenopea, che adesso vuole strapparlo all’Atalanta. 50 milioni di euro, però, sono tanti anche per le casse di Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe spendere meno anche poter spendere altre cifre su altre idee sue e di Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli pronto al grande sacrificio per Lookman: contropartita tecnica importante

