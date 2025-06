Napoli-Pisa quattro giocatori in trattativa | la situazione

Il mercato estivo del Napoli si infiamma con le trattative per quattro giocatori richiesti dal Pisa, mentre la dirigenza azzurra monitora attentamente anche le uscite. La strategia è chiara: ottimizzare la rosa e rispettare le direttive di Antonio Conte, che con fermezza ha indicato i giocatori non più in sintonia col progetto. La sfida ora è gestire al meglio questa fase delicata, assicurando un bilancio equilibrato e una squadra pronta a ripartire.

Proseguono i discorsi tra club azzurro e toscani, chiesto quattro giocatori al Napoli: i dettagli. Il Napoli tiene sotto controllo anche il mercato in uscita. Parte integrante della sessione estiva di mercato, per la dirigenza partenopea è molto importante riuscire a sistemare tutte le situazioni legate agli esuberi. E ce ne sono. Antonio Conte è stato molto chiaro con la società in merito ai giocatori che non rientrano nel progetto per la prossima stagione, al punto che Giovanni Manna sta lavorando con grande precisione e indicazioni dirette. Asse Napoli-Pisa: quattro nomi chiesti dai toscani.

