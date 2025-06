Napoli notte prima degli esami | 2mila maturandi per il rito a San Martino

Ogni anno, il cuore di Napoli batte più forte con la tradizione della Notte prima degli Esami, dove oltre duemila maturandi si radunano a San Martino per condividere emozioni, speranze e sogni. Un rito che unisce generazioni e celebra il coraggio di affrontare il grande salto. In un’atmosfera carica di aspettative, il piazzale diventa teatro di un momento unico e indimenticabile, un vero simbolo di speranza e rinascita.

Sono almeno duemila i maturandi napoletani che si sono radunati nel piazzale di San Martino per celebrare come succede ogni anno la Notte prima degli esami. Il piazzale è presidiato dalle.

