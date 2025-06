Napoli non solo De Bruyne ma un mercato da 300 milioni | da dove prende i soldi De Laurentiis

Napoli sta vivendo un'epoca d'oro, con un mercato da 300 milioni e strategie vincenti che sorprendono gli addetti ai lavori. La vittoria di due scudetti in tre anni, con il secondo trionfo ancora piĂą memorabile, testimonia la crescita della squadra e la capacitĂ di apprendere dai propri errori. Ma come si finanzia questa ambiziosa rivoluzione? La risposta risiede nella visione di De Laurentiis e nella scelta di confermare tecnici come Antonio Conte, pilastri di un progetto solido e innovativo.

Due scudetti in tre anni, con il secondo trionfo ben piĂą importante del primo. Il Napoli ha infatti appreso dai propri errori. Una squadra non si allena da sola, anche se ha dominato la stagione precedente. Non tutti gli allenatori sono identici e non ci si può adagiare unicamente sul fatto che un tecnico esperto in panchina saprĂ tirare fuori il meglio da vere e proprie scommesse provenienti dal mercato. Confermare di Antonio Conte è stato un segnale cruciale, seguito dall’ arrivo di Kevin De Bruyne e di Luca Marianucci, così come dall’interesse per nomi altisonanti. Gli azzurri hanno i conti in regola e, consci degli introiti previsti dalla ricca Champions League, possono permettersi di spendere e, volendo, anche di ritrovarsi un po’ in rosso per un bilancio o due. 🔗 Leggi su Quifinanza.it