Napoli Lookman rischia di sfumare | ADL lo boccia per questo motivo

Ademola Lookman sembrava ormai destinato a vestire la maglia del Napoli, ma un ostacolo improvviso potrebbe mettere tutto in discussione. Il patron Aurelio De Laurentiis ha infatti bocciato il suo trasferimento, lasciando i tifosi azzurri in attesa di novitĂ . Con 20 gol complessivi tra campionato e Champions League, Lookman ha dimostrato il suo valore, ma ora il futuro potrebbe riservargli strade diverse. Resta da capire quali altre sorprese ci riserverĂ il mercato.

