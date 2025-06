Napoli la Procura effettua sopralluogo per il parcheggio di via Bonito

Stamattina, la procura di Napoli ha effettuato un importante sopralluogo nel parcheggio di via Bonito, coinvolgendo agenti della Polizia Municipale e delegati dal pm Domenico Musto. L'indagine, ancora in fase iniziale, si concentra su presunti illeciti quali falso in atto pubblico e abuso edilizio, aperta a seguito di un esposto anonimo. La vicenda evidenzia quanto sia cruciale tutelare il territorio e garantire trasparenza nelle pratiche urbanistiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Parcheggio di via Bonito, sopralluogo stamattina della procura di Napoli. Sul posto agenti della Polizia municipale, delegati dal pm Domenico Musto della sezione Tutela ambiente e territorio, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Sul progetto è aperto un fascicolo, a carico di ignoti. Falso in atto pubblico e abuso edilizio sono i reati ipotizzati. L’indagine è un atto dovuto, a seguito di un esposto della Rete No Box – Diritto alla città e di alcuni residenti, assistiti dal penalista Domenico Ciruzzi. Al centro della vicenda, l’iter autorizzativo per un parcheggio a raso, da realizzare al Vomero in zona San Martino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, la Procura effettua sopralluogo per il parcheggio di via Bonito

In questa notizia si parla di: napoli - procura - sopralluogo - bonito

Napoli, c’è il permesso a costruire del Comune al parcheggio di via Bonito su cui indaga la Procura - A Napoli, il permesso a costruire per il parcheggio di via Bonito ha suscitato l'interesse della procura, che ha avviato un'indagine.

++ "Ho ucciso Martina perchè mi aveva lasciato" ++ Lo avrebbe detto il presunto assassino agli inquirenti (ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - "L'ho uccisa perchè mi aveva lasciato": avrebbe detto questo, secondo indiscrezioni, Alessio Tucci, quasi diciannovenne (è Vai su Facebook

Vomero, ecco le strade che fanno paura.

Napoli, crollo cimitero a Poggioreale: nuovo sopralluogo di periti e carabinieri - Nuovo sopralluogo, stamattina, nel cimitero di Poggioreale di Napoli, precisamente nella zona interessata nei giorni scorsi da nuovi smottamenti, da parte dei consulenti della Procura che stanno ... Si legge su ilmattino.it

Napoli, l'ispezione della Procura: «La Galleria Vittoria è pericolosa» - Quanto basta a spingere la Procura di Napoli a procedere in modo drastico ... Lo riporta ilmattino.it