Napoli la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone

Nella vibrante cornice di Napoli, la Polizia di Stato ha portato a termine un'operazione cruciale: l'esecuzione di un'ordinanza di custodial in carcere per sei individui coinvolti in gravi reati legati alla criminalità mafiosa. Un segnale forte di lotta contro le organizzazioni criminali, che testimonia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini e mantenere la legalità. La battaglia contro il crimine continua con determinazione.

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, nella mattina odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I. nei confronti di sei persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di omicidio doloso aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi da fuoco in luogo pubblico. Il provvedimento cautelare compendia gli esiti delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, con l'ausilio di personale del Commissariato Ponticelli, relative a tre omicidi, commessi tra il 2016 e il 2018 da soggetti appartenenti al sodalizio camorristico SchisaMinichini, all'epoca dei fatti operante nel Rione De Gasperi del quartiere Ponticelli e alleato con il clan RinaldiReale di San Giovanni a Teduccio.

