Napoli Grealish può arrivare in prestito Nel mirino anche un ex difensore del Manchester City?

Il Napoli si prepara a rinforzare la propria rosa con un'operazione sorprendente: Jack Grealish potrebbe arrivare in prestito, portando entusiasmo e qualità in squadra. Con l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, il club partenopeo si sta concentrando sulla Premier League, sondando anche ex difensori del Manchester City nel mirino. La strategia è chiara: rafforzare la rosa con talenti di alto livello per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Con l’arrivo di Giovanni Manna, la SSC Napoli ha iniziato ad interessarsi alla Premier League e ai suoi calciatori. Dopo aver acquistato Scott McTominay e Billy Gilmour la scorsa estate, l’attenzione del club partenopeo è andata anche a gennaio su un big del campionato inglese, Alejandro Garnacho. Le attenzioni per quest’ultimo, però, non hanno portato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Grealish al Napoli | Guardiola lo "scarica": "Deve giocare altrove" - Conte pronto all'offerta da 50 milioni - Il futuro di Jack Grealish al Manchester City si fa sempre più incerto. Dopo le parole di Guardiola, che ha sottolineato la necessità per l'inglese di giocare regolarmente, si aprono nuovi scenari di mercato.

