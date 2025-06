Napoli Furgone si schianta contro un muro un pedone travolto | è grave in ospedale

Un incidente drammatico scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: un furgone si schianta contro un muro, travolgendo un pedone rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. La scena, già di per sé sconvolgente, ha causato ingenti danni alle strutture circostanti. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e dell’attenzione alla vita dei cittadini, suscitando preoccupazione e interrogativi sulla prevenzione.

Incidente a via Girardi nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Un camion ha investito un pedone ed è rimasto incastrato tra due palazzi causando danni sia alla strada che al veicolo. Ingenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli. Furgone si schianta contro un muro, un pedone travolto: è grave in ospedale

In questa notizia si parla di: napoli - pedone - furgone - schianta

